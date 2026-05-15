Roofoverval voor winkel; borrelende slachtoffers geslagen net metalen staaf en houwer

Drie criminelen hebben donderdagavond een gewelddadige roofoverval gepleegd voor een winkel aan de Kwattaweg in Suriname. Daarbij raakten twee slachtoffers gewond.

Vernomen wordt dat de daders gewapend waren met een metalen staaf en een houwer. De slachtoffers zaten voor de winkel naast een fastfoodrestaurant te borrelen, toen zij plotseling door de verdachten werden aangevallen.

De aanvallers sloegen meerdere keren met de voorwerpen op de slachtoffers in. Daardoor liepen zij zwellingen, barstwonden en snijverwondingen op aan het behaarde hoofd en andere delen van het lichaam. Ondanks hun verwondingen weigerden zij medische behandeling.

De criminelen gingen ervandoor met een mobiele telefoon. De slachtoffers konden niet aan de Surinaamse politie doorgeven hoe de verdachten ter plaatse zijn gekomen of op welke wijze zij na de beroving zijn gevlucht.

Verder bleek dat beide slachtoffers onder invloed van alcohol verkeerden. De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek.