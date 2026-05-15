Politieman in vermeende zedenzaak heengezonden wegens gebrek aan bewijs

Een politieman die werd verdacht in een vermeende verkrachtingszaak, is maandag aangehouden maar later weer heengezonden omdat er onvoldoende bewijs bleek te zijn om de verdachte in verzekering te stellen.

Het onderzoek draaide om een 23-jarige vrouw die verklaarde dat zij na contact via TikTok door de politieman zou zijn misbruikt in de nacht van 21 maart 2026. Volgens haar verklaring werd zij tijdens een autorit door Paramaribo bedreigd en gedwongen tot seksuele handelingen.

De zaak kreeg echter een andere wending nadat uit het dossier onvoldoende bewijsmateriaal naar voren kwam om verdere detentie van de politieman te rechtvaardigen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) is de man heengezonden.