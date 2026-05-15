Parlementariërs: “Buurtmanagers KPS moeilijk of helemaal niet te bereiken”

De parlementariërs Rabin Parmessar (NDP), Kishan Ramsukul (VHP) en Taschana Lösche (NDP) hebben hun bezorgdheid in De Nationale Assemblee (DNA) geuit over de bereikbaarheid van buurtmanagers van het Korps Politie Suriname (KPS).

Parmessar merkte in het kader van de behandeling van de Rijwet op dat er in heel wat buurten jongeren van 9 tot 11 jaar kriskras door bepaalde straten met hun e-bikes rijden en hierdoor vooral voetgangers lastigvallen. Volgens de politicus is er daarom een evaluatie nodig van de buurtmanagers.

“Je belt de buurtmanagers, maar ten eerste kan je ze niet bereiken. En als je ze bereikt, dan wordt er niet gehandeld. We moeten dit soort zaken bekijken. We hebben buurtmanagers en dat zijn functionarissen die heel positief en ordenend kunnen optreden”, zei Parmessar.

Ramsukul merkte op recent in het weekend nog geprobeerd te hebben om twee buurtmanagers te contacteren, maar dat er niet werd opgenomen. Toen hij uiteindelijk naar het politiebureau had gebeld, werd hem gezegd dat hij het maandag maar weer moest proberen. “Werken ze niet? Zijn de buurtmanagers niet voor het weekend? Hoe werkt dat precies?”, vroeg de VHP’er.

Lösche voegde eraan toe ook met een soortgelijke situatie te zijn geconfronteerd. “Je hebt ook een situatie dat je ze bereikt en dat ze je doodleuk aangeven dat ze pas na twee weken of soms drie weken beschikbaar zijn. Dit is een zeer kwalijke zaak. Er zijn veel klachten over deze kwestie”, zei Lösche.

De politica vraagt zich overigens af of het hebben van buurtmanagers nog bij de tijd is. “Is het geen tijd dat we nu overgaan tot een nieuwe methode, gezien dit systeem niet werkt?”, aldus Lösche.