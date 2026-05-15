Minister Tsang hoopt spoedig doorbraak te hebben in zaak rondom de Van ’t Hogerhuysstraat

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) hoopt heel snel een doorbraak te hebben in de juridische kwestie waarin het ministerie verwikkeld is rondom de Van ’t Hogerhuysstraat.

Intussen verkeert de Van ’t Hogerhuysstraat, een belangrijke verkeersader in Paramaribo, in zeer slechte staat en wordt de situatie na elke regenbui steeds erger. Het resultaat is dat weggebruikers steeds meer moeten uitgeven om opgelopen schade aan voertuigen te herstellen.

“Het project rondom de Van ’t Hogerhuysstraat omvat ook de ontwatering in dat gebied. We zijn in contact met het bedrijf dat ons voor de rechter heeft gesleept. Ik moet zeggen dat het heel goed verloopt en ik hoop dat we binnenkort al een doorbraak hebben in die zaak. Het blijft duimen, maar we hopen binnen enkele weken al een oplossing te hebben in die zaak”, zei Tsang woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Volgens de bewindsman houdt het ministerie zich aan het vonnis dat door de rechter is uitgesproken. Daarnaast is er een kort geding aangespannen dat nu nog gaande is. De oorspronkelijke gunning van dit wegenproject vond plaats onder het bewind van voormalig minister Riad Nurmohamed, die in hoger beroep ging tegen het vonnis. Zijn opvolger André Misiekaba trok dit beroep later in, enkele weken voordat Tsang aantrad.