Leerkracht aangehouden die Oreo-koekjes met drugs aan scholier gaf

De zaak rond de met drugs vermengde Oreo-koekjes, waardoor een tiener onlangs in het ziekenhuis belandde, heeft een opvallende wending genomen. De politie in Suriname heeft namelijk ook een leerkracht aangehouden in het lopende onderzoek.

Volgens de politie gaat het om de 26-jarige S.S., die zich dinsdagavond zelf meldde op politiebureau Livorno. De man, die werkzaam is als leerkracht, wordt ervan verdacht de koekjes aan een 15-jarige scholier te hebben gegeven.

Tijdens het onderzoek kwam volgens de politie naar voren dat de met drugs vermengde Oreo-koekjes bestemd zouden zijn geweest voor eigen gebruik van de scholier. Eerder werden de minderjarigen A.E. (15) en R.S. (16) al aangehouden in verband met de zaak.

De kwestie kwam aan het licht nadat een tiener onwel werd na het eten van de koekjes en medische hulp nodig had. Dat incident zorgde voor grote bezorgdheid binnen de samenleving, mede omdat het gaat om scholieren.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de leerkracht hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort.