Eerder veroordeelde drugsdealer na vier maanden vrijheid voor derde keer opgepakt

Een drugsverdachte uit het oosten van Suriname is opnieuw door de politie aangehouden. Het gaat inmiddels om de derde keer dat de man op zijn adres aan de Siparipabo, aan de Oost-Westverbinding, door de politie van Regio Oost is opgepakt.

De verdachte was eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. In januari van dit jaar kwam hij weer op vrije voeten. Daarbij kreeg hij een proeftijd van twee jaar.

Lang heeft hij zich volgens de politie echter niet koest gehouden. Vier maanden na zijn vrijlating werd hij opnieuw aangehouden, dit keer met een hoeveelheid crack en marihuana. Volgens de politie verkocht hij de drugs aan gebruikers in zijn omgeving.

Na zijn voorgeleiding is de verdachte in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan de politie van Richelieu.

Bij de politie heeft de man toegegeven dat hij nog steeds drugs verkoopt.