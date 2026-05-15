Echtpaar Setrodimedjo-Amatjasir viert 50-jarig huwelijksjubileum

Het echtpaar Setrodimedjo-Amatjasir vierde op donderdag 14 mei hun 50-jarig huwelijksjubileum in Suriname.

Toekimin Setrodimedjo, geboren op 28 april 1951 in het district Commewijne, groeide op in een gezin van vijf kinderen als derde kind. Door hard werken en doorzettingsvermogen bouwde hij stap voor stap aan zijn levenspad. Hij begon zijn loopbaan in de landbouw en deed daarna ervaring op bij verschillende werkgevers, waaronder een servicestation en Tropical en Kau A Chu.

Later werkte Setrodimedjo jarenlang als buschauffeur en voor een korte periode als taxichauffeur. Ook werkte hij enkele jaren in een plasticfabriek. In zijn vrije tijd vindt hij rust in tuinieren, voetbal kijken en muziek luisteren.

Soeratemie Eline Amatjasir werd geboren op 28 september 1957 in het district Paramaribo en groeide op als oudste uit een gezin van tien kinderen. Zij wijdde haar leven met grote toewijding aan haar gezin en was jarenlang de stille kracht binnen het huishouden, waar zorg, warmte en structuur centraal stonden.

Het echtpaar trad op 14 mei 1976 in het huwelijk. Wat begon als een door familie bemiddelde verbintenis, groeide uit tot een hechte en liefdevolle band die inmiddels al een halve eeuw standhoudt. Hun huwelijk wordt gedragen door vertrouwen, geduld en het steeds opnieuw kiezen voor elkaar.

Uit deze verbintenis werden drie kinderen geboren: één zoon en twee dochters. Daarnaast zijn zij gezegend met drie kleinkinderen, die hun leven extra glans en vreugde geven. Het echtpaar belijdt het islamitische geloof en put kracht daaruit.

Een bijzonder hoofdstuk in hun leven is de opname van een buurjongen als pleegzoon. Op 12-jarige leeftijd werd hij met toestemming van zijn vader opgenomen in het gezin aan de Nieuwweergevondenweg.

Wat begon als een daad van medemenselijkheid groeide uit tot een levenslange familieband. Het echtpaar spreekt met trots over zijn ontwikkeling en de steun die hij vandaag de dag, samen met zijn gezin, aan hen biedt.

Namens districtscommissaris Ravi Bhattoe van Wanica Centrum werd de gelukwens overgebracht door districtssecretaris R. Sarman en de adjunctdistrictssecretaris S. Durga.

Bij deze feestelijke gelegenheid werden bloemen, een felicitatiekaart, een ingelijste foto en een enveloppe als blijk van waardering overhandigd.