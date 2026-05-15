Cambiel: “Toen ze ABOP nodig hadden om de president te kiezen, had niemand zoiets durven te zeggen”

Marinus Cambiel betreurt het dat er negatief wordt gereageerd richting de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) en dat wordt gezegd dat deze partij niet geaccepteerd had moeten worden in de coalitie met de NDP, NPS, PL, BEP en A20. Volgens de ABOP-ondervoorzitter werkt de partij met eenieder, omdat alle politieke partijen uiteindelijk uit Surinamers bestaan. Degenen die vinden dat de ABOP daar niet thuishoort, zijn volgens hem jaloers.

“Het zijn tegenstanders die graag daar zouden willen zijn en andere mannen hun brood willen pakken. Nobody’s zeggen zulke dingen. Als het niet goed gaat, maken we gewoon lawaai om je erop attent te maken dat het niet goed gaat. Maar we zijn niet bezig om Suriname kapot te maken.

Sommige mensen zeggen: ‘We behoren niet tot die groep, dus we moeten eruit.’ Maar toen ze ons nodig hadden om de president te kiezen, had niemand zoiets durven te zeggen”, zei Cambiel op D-TV Express.

Onder andere de jurist Jennifer van Dijk-Silos zei eerder dat de NDP een emotioneel besluit heeft genomen om op het laatste moment ook een samenwerking met de ABOP aan te gaan. Volgens Van Dijk-Silos was dit besluit bovendien niet in het voordeel van Suriname.

Cambiel merkte op achter de uitspraken van zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk te staan, die eerder aangaf dat heel wat zaken van de ABOP nog steeds niet in orde worden gemaakt. Volgens hem gaat het er uiteindelijk om dat de partij geen oorlog tegen de overige partners binnen de coalitie voert, maar hen juist op een geduldige manier attendeert op zaken.

“Geduld hebben. We zijn niet bezig met oorlog. Het is geen Oekraïne versus Rusland. We zijn één volk, dus we moeten kijken binnen welk kader we zaken kunnen oplossen en verder optrekken”, aldus de ABOP-ondervoorzitter.

De politicus stelt dat hij in feite vóór de toetreding tot de coalitie al had voorgesteld om niet in de samenwerking met de NDP, NPS, PL, BEP en A20 te gaan, aangezien de ABOP reeds in de vorige regering heeft gezeten en dus ook steeds zal worden aangevallen wanneer kritiek op de vorige regering wordt geleverd. Hij vraagt zich overigens af waarom de huidige regering de verhoging van de kookgasprijzen en nutsvoorzieningen niet terugdraait als dit geen goede zaken waren van de vorige regering.