Betterson: “Verzekeringsmaatschappijen weigeren bepaalde kosten bij aanrijdingen te vergoeden”

ABOP-parlementariër Stanley Betterson heeft tijdens de behandeling van de Rijwet in De Nationale Assemblee (DNA) zijn misnoegen geuit over de werkwijze en wijze van schadedekking vanuit verzekeringsmaatschappijen in Suriname wanneer iemand de benadeelde partij is bij een aanrijding.

“Het is een publiek geheim dat verzekeringsmaatschappijen bij bepaalde auto’s de onderdelen niet dekken. Ook al is men verzekerd. Als het bijvoorbeeld gaat om bepaalde lenzen, weigert men dat te dekken. Men vindt dat het veel te duur is”, zei de parlementariër.

Betterson vraagt zich af waar zo’n benadeelde dan terecht moet om zijn schade vergoed te krijgen, omdat de persoon niet degene is die de aanrijding heeft veroorzaakt, maar nu wel met hoge schadekosten zit. Volgens de politicus heeft de bestaande Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM-wet) als doel om juist schadekosten bij aanrijdingen gedekt te krijgen.

“De bedoeling van die WAM-wet is dat schade gedekt moet worden. Maar we zien dat het in vele gevallen niet lukt. Wat moet er gebeuren in bepaalde gevallen waar verzekeringsmaatschappijen bepaalde zaken niet wensen te dekken? Moet het Waarborgfonds dat doen? Dan moeten er voldoende middelen zijn bij het Waarborgfonds, want dat is ook een lange weg”, aldus de ABOP’er.