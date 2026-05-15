Asfaltreparatiewerkzaamheden op wegen in Nickerie starten op 18 mei

De Wegenautoriteit Suriname meldt dat op zeven wegen in het district Nickerie asfaltreparatiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

De werkzaamheden vangen aan op maandag 18 mei en zullen, afhankelijk van gunstige weersomstandigheden, gedurende drie maanden worden uitgevoerd. Er zal dagelijks worden gewerkt tussen 07.00 uur en 19.00 uur, terwijl in bepaalde gevallen ook werkzaamheden in de avonduren zullen plaatsvinden.

Het gaat om de volgende wegen:

Weg naar Wageningen (deelreparatie) Attaoellahweg (deelreparatie in de wegstrekking Pisan Kapokweg tot Larecoweg) Weg naar South Drain (reparatie aan drietal brugovergangen) Biswamitreweg (deelreparatie) G.G. Maynardstraat (deelreparatie) Achterdam (volledige reparatie) Soekramsingstraat (toplaag reparatie)

De werkzaamheden vangen op maandag 18 mei aan op de Weg naar Wageningen. Na afronding daarvan zullen de werkzaamheden worden voortgezet op de overige zes wegen. De voornoemde wegstrekkingen zullen tijdens de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk voor het verkeer worden afgesloten.

Aan weggebruikers en andere belanghebbenden die niet in de voornoemde wegstrekkingen hoeven te zijn, wordt gevraagd om gedurende deze periode bij voorkeur gebruik te maken van alternatieve routes. Daarnaast wordt een beroep op hen gedaan om de instructies van de politie, de vlaggenmannen en de waarschuwingsborden strikt op te volgen.

De Wegenautoriteit stelt alles in het werk om het eventuele ongemak voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.