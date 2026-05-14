Voetballegende Edgar Davids brengt bezoek aan president Simons

De voormalig Surinaams-Nederlandse profvoetballer Edgar Davids vertoeft momenteel in Suriname en heeft op woensdag 13 mei een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Jennifer Simons. Het staatshoofd en Davids hebben bij deze gelegenheid op het Kabinet een informeel gesprek gevoerd, waarbij ook chef-staf van het Kabinet, Sergio Akiemboto, aanzat.

Davids, ex-speler van de nationale voetbalselectie van Nederland, toonde zich vereerd met de ontvangst. “Ik ben blij dat de president tijd heeft gemaakt om mij te ontvangen”, aldus Davids, die de vorige week in Suriname arriveerde.

De oud-middenvelder heeft een rijke profcarrière gehad bij onder andere Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona en Inter Milan. Volgens hem was de ontmoeting vrij positief. “Het is altijd mooi als er weer nieuwe energie komt en er mensen zijn die proberen Suriname vooruit te krijgen”, volstond Davids.

Hij gaf desgevraagd wel mee dat er geen sprake is van het invullen van de functie van bondscoach bij Natio. “Nee absoluut niet. Ik denk dat Suriname in goede handen is nu. En vooral met het team erom heen”, verwees hij naar de adviserende rol van Clarence Seedorf en Patrick Kluivert bij de Surinaamse Voetbal Bond (SVB).

De voetballegende ging ook in op de huidige paspoortkwestie rond de diasporaspelers. “Het is een vervelende situatie vooral omdat het best complex is”, onderstreepte Davids. Hij weet dat een aantal voetballers in diaspora bereid is om voor Suriname uit te komen. Echter benadrukte de oud-speler dat zaken niet zo makkelijk gaan. “Die spelers moeten ook heel veel reizen. Ze hebben een heel druk schema gedurende het seizoen. Dus zij doen ook een kleine opoffering.” Het project heeft volgens Davids een kwaliteitsimpuls gegeven aan het voetbal in Suriname. Lokale voetballers raken volgens hem hierdoor geïnspireerd.

“Dan is het vervelend als dan zoiets plaatsvindt”, uitte de voetballegende zijn bezorgdheid over de paspoortkwestie. Hij verduidelijkte dat Surinaamse voetballers in diaspora graag hun bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van voetbal in het land. “Maar daarbij moeten dingen goed geregeld zijn. Er moet wel een bepaalde strategie plaatsvinden.” Zonder voorgenoemde zaken wordt het volgens Davids lastig om ontwikkeling te brengen. “Maar wij zijn altijd open om te helpen. En het is ook belangrijk om je steun te geven.”

De voormalige verdedigende middenvelder zal tijdens zijn kort verblijf enkele familiebezoekjes afleggen en genieten van de Surinaamse culinair.