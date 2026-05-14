Twee kluizen gestolen bij inbraak in commissariaat Para

Bij een inbraak in het commissariaat van Para aan de Dahlbergstraat zijn in de nacht van woensdag op donderdag 14 mei twee kluizen gestolen.

Waterkant.Net verneemt dat de daders een houten bank tegen het gebouw hebben geplaatst om toegang te krijgen tot het bovengedeelte van het pand. Daarbij zouden vijf shutters zijn gelicht om het gebouw binnen te dringen.

Vervolgens werden de kantoren van de districtssecretaris, districtscommissaris en administratieve afdeling overhoop gehaald. Uiteindelijk namen de daders twee kluizen mee. Wat zich in de kluizen bevond, is vooralsnog niet duidelijk.

De wachters verklaarden tegenover de politie dat zij rond 03.00 uur nog een controleronde hadden uitgevoerd en daarbij geen onregelmatigheden hadden opgemerkt.

De inbraak werd omstreeks 04.30 uur ontdekt, waarna alarm werd geslagen. De politie kwam ter plaatse en stelde een onderzoek in.

Het is nog niet bekend hoeveel personen bij de inbraak betrokken waren. Het onderzoek duurt voort.

In de periode tussen donderdag 30 april en maandag 4 mei werd ook ingebroken in het pand van het Commissariaat Paramaribo Noord en Paramaribo Midden aan de Van Sommelsdijckstraat.

De daders drongen bij die inbraak de afdeling ’s Lands Betaaldienst binnen, die onder het ministerie van Financiën valt, en haalden een kluis leeg. Volgens voorlopige informatie zou daarbij een bedrag van SRD 1,5 miljoen zijn buitgemaakt.