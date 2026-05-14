Tsang: “OWRO bezig na te gaan om beheer sluizen en gemalen te automatiseren”

Volgens minister Stephen Tsang is het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) met particuliere bedrijven en onderzoeksinstituten bezig na te gaan of alle sluizen en gemalen niet automatisch kunnen worden beheerd. Hierdoor kan het tekort en de late aankomst van onder andere sluiswachters tot het verleden gaan behoren.

“We zijn in 2026 en iedereen weet dat dat niet kan. De rol van de sluiswachter zal dan zijn om te onderhouden of te monitoren. Maar we zijn er nog niet, dus in de tussentijd zullen we het zo moeten doen”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Buurtbewoners van Clevia hebben recent zelf moeten ingrijpen om een sluisdeur in hun wijk open te maken, zodat zij niet verder verzuipen. Dat gebeurde nadat de sluiswachter niet aanwezig was op het moment dat de waterstand in de rivier laag genoeg was om het gebied te ontwateren. De buurt was het wachten op de sluiswachter uiteindelijk beu. Tsang betreurt deze handeling, omdat buurtbewoners het slot hebben opengebroken en de sluisdeur helemaal hebben opengetrokken.

“Het slot is vernietigd en we hadden een nieuw slot moeten zetten. Het grotere probleem is dat door hun handeling de sluis te ver was opengetrokken, waardoor die takel kapot was. Dus we hebben daar moeten wachten op de technische dienst, die een nieuwe takel heeft gebracht en gelijk gemonteerd. Dat heeft onnodig anderhalf uur gekost”, aldus Tsang.

Volgens de bewindsman is er een sluiswachter voor dit gebied die op basis van een getijdentabel van de MAS te werk gaat. “In de meeste gevallen wordt er wel gepatrouilleerd en waar ze zien dat de getijden niet overeenkomen met dat boekje, wordt er dan gelijk ingegrepen. We hebben een tekort aan sluiswachters, dus ik heb niet de luxe om iemand daar fysiek te laten staan. De buurtbewoners zijn daar en zien dat.

Het kan dus zijn dat de sluis een uur te laat wordt geopend, maar daarvoor zijn we in gesprek met de sluiswachters en de bond om meer mensen in te zetten. Afgelopen maandag waren er een behoorlijk aantal ontevreden sluiswachters. Maar staande de meeting hebben we dat kunnen clearen en de mensen hebben zekerheid voor hun overuren. Dus we gaan ervan uit dat het op dit moment beter wordt ingevuld”, aldus Tsang.