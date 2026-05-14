Politieofficieren: “Saya vertelt fantasie tori; hij moet het maar durven!”

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon is woensdag in een interview bij DTV-Express breedvoerig ingegaan op de ophef die was ontstaan nadat justitieminister Harish Monorath op 29 april publiekelijk had bekendgemaakt dat Saya als zijn adviseur was aangetrokken en dat daar niets mis mee zou zijn.

De minister kwam de volgende dag door die uitspraak in De Nationale Assemblée onder vuur te liggen van zowel de oppositie als de coalitie, die opheldering eisten. De spanningen liepen hoog op na de antwoorden van de minister op vragen over het aantrekken van Saya en diens betrokkenheid. Uiteindelijk stelde Monorath dat Saya ‘geen adviseur is in de zin van de wet’. De regering verklaarde dat Mixon geen officieel benoemde adviseur is.

Na de verduidelijking van de regering zei een groep politieofficieren aan Waterkant.Net dat besloten is dat zij voortaan Saya de toegang tot kantoorruimtes van justitiegebouwen zullen weigeren wanneer hij tijdens bezoeken van minister Monorath meeloopt.

Volgens de officieren is de aanwezigheid van Mixon in de kantoorruimtes tijdens dergelijke bezoeken ongewenst, omdat het werk binnen justitie in hoge mate draait om vertrouwelijke informatie die te allen tijde, ook in internationaal verband, beschermd moet worden. Zij benadrukken dat het waarborgen van de integriteit en veiligheid van deze informatie vooropstaat.

Saya noemde woensdag in het interview het besluit ‘law law san’. “Te mi doro na wan post fu Justitie en Politie, mi de lek wan president. Sondro Monorath mi ben de so kba,” merkte hij op. Saya vraagt zich af wie hem dat zal zeggen. Hij vindt het dom dat de officieren dergelijke uitspraken doen.

Mixon gaf aan dat als een minister ergens met zijn adviseur aankomt en hem wordt medegedeeld dat de adviseur niet wordt geaccepteerd, die persoon niet langer op die post zal blijven en naar Afobaka zal worden overgeplaatst. Volgens de ondernemer is hij niet ‘gridi’ voor adviseurschap; hij geeft slechts een voorbeeld van hoe het besluit van de officieren kan uitwerken.

De politieofficieren werden na de uitspraken van Saya om een reactie gevraagd. Zij gaven aan dat hij zichzelf met die uitspraken alleen maar belachelijker maakt na alle commotie. De officieren benadrukten dat zij nog steeds voor honderd procent achter het voorgenomen besluit staan om hem te weren bij bezoeken van de minister. “Saya vertelt fantasie tori; hij moet het maar durven!”

De officieren lieten verder weten dat zij via de bond hun werkgever duidelijk zullen maken dat zij niet zullen toestaan dat een minister en diens loopjongens over hen heen lopen.