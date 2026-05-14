OM: verdachte in zaak doodgemartelde poes kon juridisch niet worden vastgehouden

De verdachte in de zaak rond een zwaar mishandelde en gedode poes is niet in verzekering gesteld, omdat de wet dat in dit geval niet toestaat. Dat meldt het Openbaar Ministerie Suriname in een toelichting naar aanleiding van vragen en emoties in de samenleving.

Volgens het OM wordt de zaak wel degelijk strafrechtelijk onderzocht. De instantie benadrukt dat dierenmishandeling binnen de grenzen van de wet wordt aangepakt en dat het heenzenden van de verdachte niet betekent dat de zaak zonder gevolgen blijft.

Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om een misdrijf zoals bedoeld in artikel 413a van het Wetboek van Strafrecht. Daarin is onder meer het opzettelijk en wederrechtelijk doden van een dier strafbaar gesteld. Op dat feit staat een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

Juist die strafmaat is volgens het OM bepalend voor de vraag of iemand mag worden vastgehouden. Inverzekeringstelling is alleen mogelijk bij misdrijven waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat, of bij specifieke uitzonderingen die in de wet zijn aangewezen.

Omdat deze zaak niet onder die wettelijke categorie valt, kon de verdachte juridisch niet in verzekering worden gesteld. De verdachte is daarom volgens de geldende regels heengezonden.

Het OM zegt te begrijpen dat de zaak veel emoties en vragen oproept. Tegelijk benadrukt de instantie dat het onderzoek en de verdere beoordeling van de dierenmishandelingszaak worden voortgezet.