Nederland adviseert vaccinatie tegen chikungunya voor reizigers naar Suriname

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) in Nederland heeft een nieuwe waarschuwing afgegeven voor reizigers naar verschillende landen en regio’s waar momenteel een (grote) uitbraak van chikungunya wordt gemeld. Onder deze gebieden valt ook Suriname.

Volgens het LCR is er sprake van verhoogde circulatie van het chikungunya-virus in de volgende landen en regio’s: Bolivia (departementen Santa Cruz en Cochabamba), Brazilië (staat Mato Grosso do Sul), Mayotte, Mauritius, de Seychellen en Suriname.

Als gevolg hiervan adviseert het LCR vaccinatie tegen chikungunya voor reizigers naar deze bestemmingen, ongeacht de duur van de reis. Het vaccin is in principe beschikbaar voor personen vanaf 12 jaar, mits er geen medische contra-indicaties zijn.

In Nederland wordt voornamelijk het vaccin Ixchiq gebruikt tegen het chikungunyavirus. Een prik is niet gratis en de kosten liggen ongeveer tussen de 175 en 200 euro, afhankelijk van de aanbieder van de vaccinatie en eventuele consultkosten bij een reizigerskliniek.

De beschermingsduur na vaccinatie is nog niet precies bekend, omdat het vaccin nog maar kort beschikbaar is. Het Ixchiq-vaccin biedt naar verwachting minimaal twee jaar bescherming.

Chikungunya is een door muggen overgedragen virusinfectie die koorts en ernstige gewrichtspijn kan veroorzaken. De ziekte komt voornamelijk voor in tropische en subtropische gebieden en kan zich snel verspreiden tijdens uitbraken.