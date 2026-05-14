Moeder en drie dochters slachtoffer van gewapende woningoverval

Drie gewapende en gemaskerde criminelen hebben vandaag een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Raaigrasstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de 45-jarige moeder zich samen met haar oudste dochter op het erf bevond, terwijl haar twee andere dochters binnen in de woning waren.

Op een gegeven moment stopte een Toyota Vitz voor de inrit, waarna drie in het zwart geklede mannen uitstapten en direct op de vrouwen afstormden. Onder bedreiging van vuurwapens werden de slachtoffers de woning binnengesleurd.

De vrouwen moesten vervolgens plat op de grond gaan liggen, terwijl twee van de daders de woning doorzochten.

De criminelen maakten onder meer SRD 25.000, 300 euro, gouden sieraden en mobiele telefoons buit. Na de roof stapten zij weer in het voertuig en reden weg in onbekende richting.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.