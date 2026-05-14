Leidinggevende AUSV nam geld op met moni karta van cliënt

SOZAVO-minister Diana Pokie heeft recent opgetreden tegen de leidinggevende van de Afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV). Volgens de bewindsvrouw heeft deze leidinggevende geld dat bestemd was voor een cliënt via de moni karta voor zichzelf gepind.

Volgens de bewindsvrouw gaat het jammer genoeg om iemand die zij enkele maanden terug zelf op deze post heeft geplaatst.

“De verantwoordelijke van AUSV is in de fout gegaan door geld van cliënten te pinnen vanuit een moni karta. Ik heb haar drie tot vier maanden terug voorgedragen en zij was leidinggevende bij AUSV. Ik heb maatregelen getroffen en ze is niet meer daar. Als je in de fout gaat, kan ik je niet beschermen”, zei Pokie woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De bewindsvrouw benadrukte dat zij de benadeelde heeft geadviseerd om aangifte bij de politie te doen. Zijzelf overweegt ook om extra aangifte te doen in deze zaak. Pokie zei eerder al dat SOZAVO in totaal ruim 30 fraudezaken bij de politie heeft gedeponeerd. Helaas wacht zij tot nu toe nog op een reactie hierop.

Ondertussen blijft SOZAVO benadeelden van frauduleuze handelingen adviseren om ook aangifte te doen om zodoende de politie te bewegen het proces te versnellen.