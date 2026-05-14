Dronken bestuurder botst op tegenligger Indira Gandhiweg; rijbewijs ingevorderd

Een vermoedelijk dronken bestuurder heeft zaterdagavond op de Indira Gandhiweg een aanrijding veroorzaakt, nadat hij met zijn voertuig op de verkeerde rijhelft terechtkwam.

De politie van Lelydorp werd rond 18.50 uur ingeschakeld voor de botsing ter hoogte van Fusion Mart. Daar troffen agenten een rode Toyota Will en een zilverkleurige Toyota Hiace aan. Beide voertuigen hadden aanzienlijke materiële schade.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de bestuurder van de Toyota Will, D.R., over de Indira Gandhiweg reed vanuit de richting van de Tawajarieweg richting de De Craneweg. Ter hoogte van Fusion Mart hield hij vermoedelijk niet voldoende links, waardoor hij op de rijhelft voor het tegemoetkomend verkeer belandde.

Daar kwam de Toyota Will in botsing met de Toyota Hiace, bestuurd door C.D. Beide bestuurders bleven ongedeerd.

Tijdens het onderzoek merkten agenten dat D.R. tekenen vertoonde van alcoholgebruik. Hij werd daarom ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Daarna is hij naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht, waar een bloedalcoholtest werd afgenomen. Ook moest hij een schrijftest doen.

Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het rijbewijs van D.R. hangende het onderzoek ingevorderd. De politie zet het onderzoek voort.