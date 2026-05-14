DNA telt weer 51 leden na toelating van Johnny Kasdjo

“Zonder het vertrouwen van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), de kans die zij mij hebben gegeven en de mensen die op mij hebben gestemd, had ik hier vandaag niet gestaan. U die heeft geloofd in mijn verhaal, in mijn aanpak en in mijn woorden. Dat is een verantwoordelijkheid die ik elke dag met mij meedraag. Ik zal dat vertrouwen niet beschamen.” Met die woorden sprak Johnny Kasdjo zijn dankbaarheid uit, nadat hij op donderdag 14 mei officieel werd beëdigd en toegelaten als lid van De Nationale Assemblée in Suriname (DNA).

Kasdjo (59) werd tijdens een openbare vergadering van het parlement beëdigd, nadat zijn geloofsbrieven waren onderzocht en goedbevonden. Hij neemt zitting in DNA op de plaats van het wijlen parlementslid Chandrikapersad Santokhi.

In zijn eerste toespraak als parlementariër benadrukte Kasdjo dat hij niet naar het parlement is gekomen met grote beloften, maar met de wil om te luisteren naar de samenleving en verantwoordelijkheid af te leggen.

“Het volk kijkt naar ons. Het volk rekent op ons,” hield hij het parlement voor. Daarbij wees hij op de uitdagingen waarmee jongeren, werkenden, ouderen en ondernemers dagelijks geconfronteerd worden.