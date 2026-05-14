Buurtbewoners redden woning nadat koelkast in garage vlam vat

Foto via politie Regio Midden Suriname

Buurtbewoners hebben vrijdagmiddag in Wanica weten te voorkomen dat een brand in een garage oversloeg naar een woning aan de Keizerkroonstraat. Dat meldt de politie Regio Midden Suriname.

De brand ontstond rond 16.10 uur in een koelkast die in de garage stond. De bewoonster R.J. was op dat moment thuis met drie van haar zonen, toen haar zevenjarige zoon haar waarschuwde dat de koelkast in brand stond.

Toen de vrouw ging kijken, zag zij dat het apparaat daadwerkelijk vlam had gevat. Ze probeerde het vuur met een tuinslang te blussen, maar kreeg de brand niet onder controle. De vlammen grepen daarna over naar de dakconstructie van de garage, die geen plafond had.

Omdat het vuur zich dreigde uit te breiden, riep R.J. de hulp van buurtbewoners in. Door hun snelle optreden kon de brand voor een groot deel worden geblust en bleef de schade beperkt tot de garage. De naastgelegen woning bleef daardoor gespaard.

De brandweer werd ingeschakeld en heeft ter plaatse nabluswerkzaamheden verricht. Ook de Forensische Opsporing is bij het onderzoek betrokken.

Er zijn geen gewonden gevallen. Het onderzoek naar de brand loopt nog.

