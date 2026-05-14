HomeOnderwerpenJustitie en politieBuschauffeur ‘Andy’ vast na gevaarlijke strijd om passagiers
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Buschauffeur ‘Andy’ vast na gevaarlijke strijd om passagiers

-

0
misdragende PL-chauffeurs

ADJUMA Party

De 44-jarige buschauffeur Sean W., meer bekend als ‘Andy’, is woensdag na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling, vernieling en het rijden op zodanige wijze dat gevaar op de weg werd veroorzaakt.

De aanhouding houdt verband met het eerder gemelde incident tussen twee lijnbuschauffeurs aan de Ramgoelamweg, waarbij meerdere aanrijdingen en agressieve verkeershandelingen zouden hebben plaatsgevonden.

Caribbean Party

Op camerabeelden is een deel van de handelingen vastgelegd. De situatie liep volledig uit de hand nadat de chauffeurs met elkaar in conflict raakten in het verkeer. Daarbij liepen beide lijnbussen schade op.

Zelfs passagiers zagen het gevaar aankomen en sprongen uit de bussen.

De politie van Latour stelde een onderzoek in. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sean W. in verzekering gesteld.

Strijd tussen PL-chauffeurs om passagiers eindigt in aanrijdingen en wederzijdse bedreigingen

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Vrouw op e-bike komt ten val en raakt gewond
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival