Buschauffeur ‘Andy’ vast na gevaarlijke strijd om passagiers

De 44-jarige buschauffeur Sean W., meer bekend als ‘Andy’, is woensdag na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling, vernieling en het rijden op zodanige wijze dat gevaar op de weg werd veroorzaakt.

De aanhouding houdt verband met het eerder gemelde incident tussen twee lijnbuschauffeurs aan de Ramgoelamweg, waarbij meerdere aanrijdingen en agressieve verkeershandelingen zouden hebben plaatsgevonden.

Op camerabeelden is een deel van de handelingen vastgelegd. De situatie liep volledig uit de hand nadat de chauffeurs met elkaar in conflict raakten in het verkeer. Daarbij liepen beide lijnbussen schade op.

Zelfs passagiers zagen het gevaar aankomen en sprongen uit de bussen.

De politie van Latour stelde een onderzoek in. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sean W. in verzekering gesteld.