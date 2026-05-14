BOG zet dengue-wagen in voor bespuitingen tegen chikungunya

Intensivering bestrijding Dengue in Suriname
Waterkant archieffoto van de dengue-bestrijdingsdienst met en Dengue spuitwagen.

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg gaat vrijdag 15 mei delen van Blauwgrond bespuiten in de strijd tegen chikungunya. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in Suriname.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 17.00 en 21.00 uur met inzet van de zogenoemde dengue-wagen. Daarmee wil het BOG de verspreiding van muggen terugdringen die ziekten zoals chikungunya kunnen overbrengen.

De bespuiting vindt plaats in het gebied dat wordt begrensd door de Condorstraat, Anton Dragtenweg, Morgenstondstraat en de Verlengde Gompertstraat tot het einde van het asfalt. Ook alle binnenwegen binnen dit gebied worden meegenomen.

Bewoners in het gebied worden gevraagd hun medewerking te verlenen en voorzorgsmaatregelen te treffen. Zo moeten ramen en deuren tijdens de bespuiting open blijven, terwijl voedingsmiddelen en drinkwatervoorraden goed moeten worden afgedekt.

Ook wordt gevraagd vogels en andere huisdieren af te schermen. Na de bespuiting moeten voeding en drinkwater van huisdieren worden ververst. Baby’s en personen met ademhalingsproblemen kunnen het best zoveel mogelijk in een gesloten ruimte worden ondergebracht. Kledingstukken moeten worden opgeborgen.

Het ministerie benadrukt dat bespuiten alleen niet genoeg is om chikungunya te bestrijden. Bewoners worden daarom opnieuw opgeroepen om broedplaatsen van muggen rond woningen en erven te verwijderen, zoals stilstaand water in emmers, flessen, autobanden en goten.

Bij hevige regenval gaan de bespuitingswerkzaamheden niet door.

