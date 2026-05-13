Tiener belandt in ziekenhuis na eten van Oreo’s met drugs; twee scholieren aangehouden

Een 17-jarig meisje is in Suriname onwel geworden nadat zij Oreo-koekjes had gegeten waarin marihuana was verwerkt. De politie vermoedt dat de koekjes, zogenoemde ‘edibles’, onder scholieren werden verkocht of toegediend.

Volgens het Korps Politie Suriname deed het slachtoffer A.F. op donderdag 7 mei samen met haar moeder aangifte bij politiebureau Livorno. Het meisje had die dag, na haar mondeling examen, samen met drie medescholieren iets gegeten. Eerder hadden de jongeren via TikTok een video gezien waarin een echtpaar koekjes met drugs at en daardoor “high” werd.

Een van de scholieren, de 16-jarige R.S., zou vervolgens hebben gevraagd of de anderen zulke koekjes wilden proberen. Hij verwees daarbij naar de 15-jarige A.E., die de koekjes volgens hem verkocht. De groep ging daarna naar een eetgelegenheid, waar de koekjes werden genuttigd.

Het slachtoffer zou het grootste deel van de koekjes hebben gegeten. Kort daarna werd zij duizelig en onwel. De vader van R.S., die buiten stond om de jongeren op te halen, merkte de situatie op en bracht het meisje naar huis.

Thuis zag haar moeder dat haar dochter kortademig was, hartkloppingen had, afwijkend gedrag vertoonde en zelfs haar kleren uittrok. Zij ging direct met haar dochter naar de politie. Het slachtoffer werd daarna met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit medisch onderzoek bleek dat er marihuana in het bloed van de tiener zat. Zij werd ter observatie opgenomen.

Tijdens het verdere onderzoek zijn A.E. en R.S. op maandag 11 mei door de politie van Livorno aangehouden en overgebracht naar het bureau. In de woning van A.E. werden nog drie koekjes aangetroffen. De politie vermoedt dat hij de koekjes maakte en verkocht. Ook is gebleken dat R.S. de koekjes eerder had gekocht.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn beide minderjarige verdachten hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De politie waarschuwt ouders, verzorgers en jongeren nadrukkelijk voor ‘edibles’, omdat wat op sociale media als een onschuldige trend lijkt, ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van jongeren.