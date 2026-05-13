Strijd tussen PL-chauffeurs om passagiers eindigt in aanrijdingen en wederzijdse bedreigingen

Twee chauffeurs op de PL-route in Suriname hebben zich dinsdagavond aangemeld bij de politie van Latour nadat een strijd om passagiers eindigde in meerdere aanrijdingen en wederzijdse bedreigingen.

Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de buschauffeurs Furgel W. (23) en Sean W. (44). Uit hun verklaringen blijkt dat de problemen begonnen vanuit de binnenstad van Paramaribo, waar zij verwikkeld raakten in een strijd en race om zoveel mogelijk passagiers in te laden.

De situatie escaleerde aan de Van ’t Hogerhuysstraat, waar de zijspiegels van beide voertuigen elkaar raakten. In eerste instantie zou daarbij geen schade zijn ontstaan.

De spanningen namen echter verder toe in de Ramgoelamweg. Daar bracht Furgel zijn bus tot stilstand om een passagier te laten instappen. Op dat moment probeerde Sean hem in te halen. Volgens verklaringen trok Furgel vervolgens weer snel op, waardoor de zijspiegels van beide lijnbussen opnieuw met elkaar in botsing kwamen. Dit keer ontstond wel schade aan de spiegels.

Kort daarna sloeg Sean een zijstraat in, waarna Furgel hem van links probeerde in te halen om hem tot stoppen te dwingen. Tijdens die manoeuvre ontstond opnieuw een aanrijding tussen beide lijnbussen.

De situatie werd vervolgens nog grimmiger toen volgens betrokkenen over en weer bedreigingen werden geuit. Daarbij zouden ook ijzeren staven tevoorschijn zijn gehaald. Geschrokken passagiers sprongen in paniek uit de bussen.

Het incident tussen de twee chauffeurs aan de Ramgoelamweg is vastgelegd door een beveiligingscamera van een winkel. De beelden zijn onderaan het artikel te zien.

Een groep buurtbewoners zegt aan Waterkant.Net dat de twee chauffeurs zich dagelijks misdragen op de route. Zij spreken van gevaarlijk en onverantwoord rijgedrag, vooral op de Ramgoelamweg, waar volgens hen hard wordt gereden en riskant wordt ingehaald. Volgens de bewoners hebben passagiers in het verleden door het roekeloze rijgedrag van het tweetal zelfs overgegeven in de bus.

De buurtbewoners hopen dat de politie de twee chauffeurs in verzekering stelt, omdat zij hen bestempelen als ‘verkeerscriminelen’ die dagelijks mensenlevens op het spel zetten.

De politie heeft beide chauffeurs na het afleggen van hun verklaring opgedragen de lijnbussen bij het bureau te parkeren in verband met het verdere onderzoek. De mannen moeten zich woensdag opnieuw aanmelden op het bureau.