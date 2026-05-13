Parmessar weer terug in DNA na ziekte door chikungunya-virus

NDP-fractieleider Rabin Parmessar in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA)

NDP-fractieleider Rabin Parmessar (73), die begin deze maand met spoed werd opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, blijkt geveld te zijn geweest door het chikungunyavirus. De politicus is ondertussen uit het ziekenhuis ontslagen en is weer aangevangen met zijn werkzaamheden in De Nationale Assemblee (DNA).

De NDP’er sprak afgelopen dinsdag zijn dank uit voor de vele goede wensen en de bezoekjes die hij gedurende deze zieke periode heeft gehad. “Vandaag heb ik toevallig een officieel verslag gehad van wat ik precies had. En dat was kort gesteld Chikungunya. Het is dankzij het attente optreden, want mi beng saka gwe helemaal, dat ik weer hier mag staan.

Met dank aan de almachtige en uiteraard moet ik ook mijn dank uitspreken voor het team binnen het AZP en de andere verpleegkundigen die ondanks moeilijke omstandigheden toch goed werk verrichten. Ik voel me gezegd door alle aandacht en de liefde die ik ontvangen heb”, zei de NDP’er.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid ontkende vorige week in DNA dat de regering heeft gefaald bij de aanpak van de chikungunya-uitbraak. Per 29 april waren er volgens hem 7.371 samples/gevallen geregistreerd, waarvan 6.504 zijn getest. Daarvan waren 3.321 positief, een percentage van ongeveer 51 procent.

Volgens de minister lijkt de curve richting daling te gaan, maar hij wil de komende weken afwachten voordat daarover definitieve conclusies worden getrokken.

