OWRO grijpt in voor zware regenval: vijf locaties aangepakt tegen wateroverlast

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening neemt maatregelen om nieuwe wateroverlast door de verwachte zware regenval te beperken. Dat meldt het ministerie in een persbericht van 13 mei 2026.

Op vijf plekken worden momenteel graafwerkzaamheden uitgevoerd om de afvoer van overtollig regenwater te verbeteren. Het gaat om Manjadam in Domburg, Leiding 10A, de Abigaelslustweg, Welgedacht C en de Kasabaholokreek.

Volgens het ministerie worden in verschillende woon- en landbouwgebieden kanalen opgehaald en worden sluizen en pompgemalen opgeschoond en onderhouden. Daarmee moet regenwater in het noorden en centrum van het land sneller kunnen wegstromen.

Extra aandacht gaat uit naar het kanaal aan Leiding 14. Ook Leiding 10A wordt aangepakt, omdat de afwatering van Sophia’s Lust moet worden verbeterd. Dat woongebied kampt al enkele dagen met wateroverlast.

Eerder zijn volgens OWRO al meerdere kanalen aangepakt die belangrijk zijn voor de ontwatering van landbouwgebieden. Het ministerie zegt de situatie de komende dagen scherp te blijven volgen en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen.

De samenleving wordt intussen opgeroepen om sloten en trenzen schoon te houden en geen vuil of afval in waterwegen te dumpen. Een goede doorstroming is volgens het ministerie noodzakelijk om de overlast zoveel mogelijk te beperken.