Nabestaanden onvoldoende beschermd bij grafruiming door verouderde wet uit 1959

De Surinaamse regels voor het ruimen van graven zijn sterk verouderd en bieden nabestaanden onvoldoende duidelijkheid en bescherming. Dat blijkt uit onderzoek van A.G.A. Alimoenadi, onderinspecteur van politie en coördinator interne beveiliging bij het Openbaar Ministerie Suriname.

Alimoenadi, die op 28 februari 2026 afstudeerde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, onderzocht hoe grafruiming in Suriname juridisch en praktisch verloopt. Daarbij keek hij ook naar de invloed van religieuze en culturele opvattingen over grafrust, meldt de Unit Public Relations van het Openbaar Ministerie.

Volgens de Begrafeniswet 1959 mogen graven pas na een minimale termijn van twintig jaar worden geruimd. Die regel moet ruimtegebrek op begraafplaatsen tegengaan. In de praktijk blijkt de wet echter onvoldoende aan te sluiten op de verschillende soorten begraafplaatsen in Suriname, waar eigen gebruiken, regels en religieuze opvattingen gelden.

Vooral de uitvoering van grafruiming schiet volgens het onderzoek tekort. Zo is vaak niet duidelijk wanneer en op welke manier nabestaanden worden geïnformeerd, hoe grafrechten worden vastgelegd en welke stappen precies worden gevolgd voordat een graf wordt geruimd. Ook ontbreekt een duidelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een ruimingsbesluit.

Daardoor kunnen nabestaanden in onzekerheid terechtkomen en is er volgens het onderzoek risico op ongelijke behandeling. De wet geeft wel de bevoegdheid om graven te ruimen, maar bevat te weinig concrete waarborgen om dat zorgvuldig, transparant en uniform te doen.

Ook de toezichthoudende rol van het Openbaar Ministerie blijkt in de praktijk beperkt. Hoewel het OM volgens de wet toezicht houdt op voorgenomen grafruimingen, ontbreken duidelijke toetsings- en handhavingsbevoegdheden. Daardoor blijft het toezicht vooral reactief.

Alimoenadi concludeert dat een integrale herziening van de Begrafeniswet 1959 noodzakelijk is. Volgens hem moeten er duidelijke regels komen voor communicatie met nabestaanden, registratie van grafrechten, toezicht en rechtsbescherming. In zijn onderzoek heeft hij daarvoor ook een concreet wetsvoorstel uitgewerkt.