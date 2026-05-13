Meteodienst waarschuwt voor zware onweersbuien en kans op wateroverlast

Suriname moet donderdag 14 mei rekening houden met overwegend bewolkt weer en stevige buien. Volgens de Meteorologische Dienst worden van de middag tot in de vooravond in delen van het kustgebied en het binnenland matige tot zware buien verwacht, mogelijk gepaard met onweer.

De Meteodienst houdt rekening met zware onweersbuien in delen van het kustgebied en het binnenland, waarbij wateroverlast kan ontstaan. De wind komt wisselend uit richtingen tussen noordoost en zuidoost en kan snelheden bereiken tot 15 kilometer per uur. Lokaal kan het winderig worden, met mogelijke windstoten tot maximaal 31 kilometer per uur.

De temperatuur ligt woensdag tussen minimaal 21 graden en maximaal 29 graden Celsius. In vrijwel alle districten wordt overdag bewolking met buien of onweersbuien verwacht. Voor onder meer Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo en Sipaliwini wordt rekening gehouden met perioden van onweersbuien.

In de avond en nacht blijft het in grote delen van het land bewolkt met kans op lichte tot matige buien. De nachttemperaturen liggen meestal tussen 23 en 25 graden, terwijl het in Sipaliwini iets koeler kan worden met ongeveer 22 graden.

De zon komt woensdag op om 06.25 uur en gaat onder om 18.48 uur, aldus de Meteorologische Dienst.