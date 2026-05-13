Mannen betalen drank met nepgoud in kamp Boni doro

Foto via Korps Politie Suriname

Twee mannen zijn zondag 10 mei 2026 aangehouden nadat zij in kamp Boni doro alcoholische dranken zouden hebben betaald met ruwgoud dat bij controle nep bleek te zijn.

Volgens de politie van Snesi Kondre gaat het om de verdachten A.A. en J.R. Zij werden diezelfde dag opgespoord en aangehouden op verdenking van oplichting.

De zaak kwam aan het rollen nadat de mannen bij een bar drank hadden genuttigd en vervolgens met het vermeende ruwgoud afrekenden. Toen later werd gecontroleerd of het goud echt was, bleek dat niet het geval.

Na hun aanhouding zijn A.A. en J.R. overgebracht naar het politiebureau van Richelieu. In overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld.

Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van politie Oost Suriname meldt de politie.

