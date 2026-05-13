Illegale goudzoeker zwaargewond na val in goudmijn Zijin

Een 26-jarige illegale goudzoeker is maandag 11 mei zwaargewond geraakt nadat hij van een hoogte is gevallen in de goudmijn van Zijin Mining Group in Suriname.

De melding werd door de beveiliging van het multinational goudbedrijf Zijin, in samenwerking met de Task Force, doorgegeven aan de politie van Regio Midden. Hierna gingen de beveiliging, de ambulancedienst en leden van de Task Force direct ter plaatse voor onderzoek en hulpverlening.

Bij aankomst troffen de autoriteiten een man aan die van een hoogte was afgegleden en in de goudmijn terechtkwam. Op het moment van het incident waren volgens de politie nog vijf of meer illegale goudzoekers in de omgeving aanwezig.

Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en klaagde over pijn aan zijn rug en voeten. Hij werd ter plaatse gestabiliseerd door het medisch team van het goudmijnbedrijf en vervolgens per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor verdere medische behandeling.

De politie laat weten dat ten tijde van het voorval de beveiliging van Zijin en de Task Force niet in de mijn aanwezig waren, omdat daar sinds het eerdere incident van 3 mei, waarbij twee illegale goudzoekers om het leven kwamen na een val van hoogte, geen werkzaamheden worden verricht.