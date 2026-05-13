Geen reden tot paniek over hantavirus; wel verhoogde waakzaamheid in Suriname

Het risico op hantavirus in Suriname is momenteel laag, maar de gezondheidsautoriteiten blijven alert na onrust over een dodelijk geval op een Nederlands geregistreerd cruiseschip. Dat zegt directeur Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul tegenover de Communicatie Dienst Suriname.

De bezorgdheid ontstond nadat twee passagiers op het cruiseschip griepachtige klachten kregen, die snel verergerden tot een ernstige longontsteking. Eén van hen overleed later. Uit onderzoek bleek dat het hantavirus de oorzaak was.

Volgens Gajadhar Sukul ging het om een echtpaar dat tijdens een reis in Argentinië in contact was gekomen met besmette knaagdieren. Het virus wordt vooral overgedragen door het inademen van besmette urine, uitwerpselen of speeksel van knaagdieren.

Suriname en andere Caribische landen lopen volgens hem weinig risico. Ook de Caribbean Public Health Agency bevestigt dat beeld. Een belangrijke reden is dat de specifieke knaagdieren die deze variant vaak verspreiden, niet voorkomen in het Caribisch gebied.

Toch blijft waakzaamheid nodig. Het hantavirus is niet nieuw en is al sinds de jaren vijftig bekend in de medische wetenschap. Klachten kunnen één tot zes weken na besmetting ontstaan. In het begin lijken die op griep, met koorts, vermoeidheid en spierpijn. In ernstige gevallen kan een zware longontsteking ontstaan.

Bij de Andes-variant kan het virus volgens Gajadhar Sukul bij intensief contact ook van mens tot mens worden overgedragen. In de fase waarin ernstige longontsteking optreedt, ligt de overlijdenskans volgens hem tussen de 35 en 40 procent.

Het ministerie legt daarom de nadruk op preventie en hygiëne. Mensen worden opgeroepen contact met knaagdieren te vermijden, voedsel goed op te bergen, openingen in woningen te dichten en afvalophoping te voorkomen. Ook wijst Gajadhar Sukul erop dat Suriname al bekend is met de door ratten overgedragen Ziekte van Weil.

Samen met de Maritieme Autoriteit Suriname wordt bovendien gewerkt aan betere controle van scheepvaart en import, om te voorkomen dat ziekteverwekkers het land binnenkomen.

Er komen vooralsnog geen beperkingen of ingrijpende maatregelen. Wel wil het ministerie de bewustwording vergroten rond hantavirus en andere ziekten die via dieren of vectoren worden verspreid, zoals dengue, zika, chikungunya en malaria.