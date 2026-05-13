Gajadien: ‘Regering moet duidelijke plannen in DNA presenteren over aanpak wateroverlast

Volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien moet de regering duidelijke plannen in De Nationale Assemblee (DNA) presenteren over de aanpak van de aanpak van het wateroverlastprobleem veroorzaakt door aanhoudende hevige regenval. De politicus heeft daarom weinig aan persoonlijke oriëntaties van OWRO-minister Stephen Tsang aan getroffen gebieden.

“Wanneer we zien dat Saramaccakanaal en Tout Lui Faut kanaal op dit moment helemaal begroeid zijn, terwijl deze moeten zorgen voor de ontwatering van grote gebieden. Ook sluizen worden niet optimaal bediend, terwijl het noodlijdend is. Dan vragen wij wel welke aandacht de regering geeft.

Er dient beleid te komen. Landbouwgronden en mensen hun huizen zijn ondergelopen. Kaaimannen zoeken op dit ogenblik vissen in mensen hun huizen”, zei Gajadien dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

De regering heeft maandag een crisiscommissie ingesteld om de toenemende wateroverlast in Paramaribo, Wanica, Saramacca en andere delen van Suriname aan te pakken. Parlementariër Mahinder Jogi vroeg extra aandacht voor onderwater gelopen landbouwgebieden en wilde van de regering weten wat deze commissie precies gaat doen, hoeveel geld er is uitgetrokken als compensatie voor boeren en hoe de betalingen zullen plaatsvinden.

“Wij vragen van de regering om een registratiemeldpunt in te stellen waar alle boeren en anderen die schade hebben geleden zich kunnen aanmelden. Daar kan er dan ook een goede taxatie worden gemaakt van de geleden schade. Bij haar aantreden heeft de president gezegd dat de agrarische sector prioriteit zal hebben in haar beleid.

Ik vraag de president onmiddellijk geld vrij te maken om de geleden schade van boeren te compenseren”, stelde Jogi. Tegelijkertijd noemde de VHP’er de situatie van de Van ’t Hogerhusstraat en de Oost-Westverbinding een situatie van falend beleid.

PL-fractieleider Bronto Somohardjo memoreerde het parlement erop dat bepaalde mensen zijn vergeten dat burgers ooit door het ministerie van Openbare Werken werden gestraft in plaats van geholpen. Somohardjo verwees naar de vorige minister Riad Nurmohamed en stelde dat die miljoenen toen heeft ontvangen aan grants. “Zoveel geld was er dat er aan een partijgenoot 7 miljoen kon worden geschonken.

Maar het volk heeft geen zin in verwijten. Het volk wil oplossingen hebben. Laat dit moment dan niet zijn wie het hardste schreeuwt of wie meer dan 40 jaar van de 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname het ministerie van Openbare Werken heeft gehad. Laat dit een moment zijn dat regering, parlement en deskundigen bij elkaar komen om daadwerkelijk een plan te maken”, aldus Somohardjo.