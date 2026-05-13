Bebloede man klopt na steekpartij aan bij buurvrouw voor hulp

De politie in Suriname heeft zondagmorgen een 58-jarige man met een steekverwonding aangetroffen op het terras van een woning aan de Kewalbansingweg in Paramaribo.

De politie kreeg een melding van een gewond persoon op het adres. Ter plaatse troffen wetsdienaren de 58-jarige N.B. aan op het terras. Hij had een steekwond in zijn buikstreek, waaruit bloed sijpelde. Ook was zijn lichaam besmeurd met bloed.

Volgens de politie verkeerde het slachtoffer onder invloed van alcohol. De man sprak onsamenhangend, had bloeddoorlopen ogen en zijn adem rook sterk naar alcohol. Daardoor kon op dat moment nog geen officiële verklaring van hem worden opgenomen.

Tijdens het onderzoek meldde een 47-jarige vrouw zich bij de politie. Zij verklaarde dat zij thuis was toen iemand op haar voordeur klopte en om hulp riep. Toen zij de deur opende, zag zij N.B., die zij uit de buurt kent, met een bloedende verwonding voor haar woning staan.

Volgens de vrouw vertelde de man dat hij was gestoken. Zij schakelde daarop onmiddellijk de Surinaamse politie in.

Het slachtoffer klaagde over hevige pijn en werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.