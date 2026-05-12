Voormalig MCP-directeur vrij, maar blijft verdachte in corruptieonderzoek
Voormalig MCP-directeur vrij, maar blijft verdachte in corruptieonderzoek

De voormalige directeur van De Melkcentrale N.V. (MCP) is maandag 11 mei 2026 in vrijheid gesteld, maar daarmee is de strafzaak tegen hem niet van de baan. Hij blijft verdachte in het onderzoek naar mogelijke misstanden binnen het bedrijf.

De invrijheidstelling volgt omdat het laatste bevel tot bewaring, dat door de Rechter-Commissaris was verleend, is verstreken. Volgens het Openbaar Ministerie loopt het gerechtelijk vooronderzoek nog door.

De oud-directeur werd eerder aangehouden samen met de onderdirecteur en de president-commissaris van MCP. De drie worden verdacht van onder meer verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrifte en overtreding van de Anti-Corruptiewet.

Het verdere onderzoek staat onder leiding van de Rechter-Commissaris en moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd en welke rol de drie verdachten daarbij zouden hebben gespeeld.

Pas wanneer het gerechtelijk vooronderzoek is afgerond en gesloten, kan worden beslist of de verdachten worden gedagvaard.

