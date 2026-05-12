Verpleegkundigen geëerd als stille kracht achter Surinaamse zorg

Op de Dag van de Verpleging staat de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) stil bij een beroepsgroep die van onschatbare waarde is voor de samenleving. In ziekenhuizen, gezondheidscentra, zorginstellingen en spoedafdelingen staan verpleegkundigen dagelijks klaar voor mensen die afhankelijk zijn van hun zorg, aandacht en menselijkheid.

Volgens de partij vraagt het werk van verpleegkundigen veel van lichaam en geest. Toch wordt het gedragen door toewijding, discipline en een diep gevoel van verantwoordelijkheid tegenover de medemens. Juist daarom verdient de zorgsector volgens de partij bijzondere aandacht.

De Surinaamse Partij van de Arbeid benadrukt dat arbeid voor haar meer betekent dan werk alleen. Arbeid staat ook voor waardigheid, ontwikkeling, vooruitgang en het bouwen aan een samenleving waarin iedere burger in welzijn en zekerheid kan leven. De ontwikkeling van Suriname vraagt daarom niet alleen om economische groei en infrastructuur, maar ook om sterke instituties, een gezonde rechtsstaat en vooral een samenleving waarin de mens centraal staat.

Wie naar de huidige situatie binnen de gezondheidszorg kijkt, ziet volgens de partij niet alleen de uitdagingen waarmee verpleegkundigen dagelijks te maken hebben, maar ook de enorme passie waarmee velen hun werk blijven doen. Tekorten, zware diensten, beperkte middelen en hoge werkdruk zijn bekend. Toch kiezen veel verpleegkundigen er elke dag opnieuw voor om naast het bed van de patiënt te staan, hoop te geven, rust te brengen en met liefde zorg te verlenen aan mensen in moeilijke momenten van hun leven.

Dat verdient respect en erkenning.

Omdat enkele dagen geleden Moederdag werd herdacht en gevierd, denkt de partij vandaag in het bijzonder aan de vele moeders die ook verpleegkundige zijn. Vrouwen die niet alleen hun gezin dragen, maar ook dagelijks verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van anderen. Hun kracht, geduld en opoffering vormen volgens de partij een inspiratie voor de samenleving.

Een land dat ontwikkeling nastreeft, kan niet zonder sterke gezondheidszorg. En sterke gezondheidszorg begint niet alleen bij gebouwen of apparatuur, maar vooral bij mensen met het hart op de juiste plek. Mensen die begrijpen dat zorg meer is dan een beroep: het is een roeping die direct raakt aan de waardigheid van de mens.

Vanuit die gedachte brengt de Surinaamse Partij van de Arbeid een ode aan alle verpleegkundigen in Suriname. De partij zegt een lans te breken voor de mensen die, ondanks de vele gebreken binnen het systeem, met liefde en overtuiging blijven kiezen voor de zorg.

Suriname heeft verpleegkundigen nodig. Niet alleen als zorgverleners, maar ook als dragers van medemenselijkheid, hoop en sociale kracht.

Aan alle verpleegkundigen zegt de partij vandaag: dank u wel. Dank voor uw inzet, uw offers, uw discipline en uw liefde voor het vak. Uw werk draagt niet alleen bij aan herstel van gezondheid, maar ook aan het herstel en de versterking van onze samenleving.