Traditionele wintigenezer: Van der San zijn ‘kra’ teruggeroepen tijdens ritueel bij bank

De traditionele wintigenezer Tap Basi Ramon Mac-Nack, die maandagochtend samen met Eugène van der San aanwezig was bij het filiaal van DSB aan de Coronastraat, heeft uitleg gegeven over het uitgevoerde ritueel. Dat gebeurde nadat beelden van de ceremonie op sociale media in Suriname massaal werden gedeeld en voor veel reacties zorgden.

Volgens Mac-Nack was het ritueel bedoeld om de ‘kra’ (innerlijke beschermer) van Van der San terug te roepen. “Bij een grote val of ongeluk, vooral bij een bigi man of uma, blijft de kra op die locatie achter. Dat is Van der San overkomen toen hij op grove en hardhandige wijze naar buiten werd geduwd en hard op de grond viel,” stelt hij.

Hij legt verder uit dat het ritueel werd uitgevoerd om de geestelijke balans van Van der San te herstellen. “Om de geestelijke balans terug te brengen, wordt de kra weer teruggeroepen. Vooral op zo een locatie waar zovelen mensen hebben gelopen,” aldus de wintigenezer.

Volgens hem werd eerst gebeden tot “de Schepper van Hemel en Aarde, de Heer des Legerscharen, Tata Jehova, Masra Gado”. Daarbij benadrukt hij dat verschillende geloven verschillende namen gebruiken, maar dat het volgens hem om één God gaat. Daarna zouden de handelingen zijn verricht om “het hogere in zichzelf weer terug te brengen”.

Mack-Nack benadrukt verder dat het ritueel niets te maken heeft met de bank of haar medewerkers. “De locatie, de bank noch de medewerkers hebben niets met dit ritueel te maken. Dit is puur een aangelegenheid van de persoon zelf.”

