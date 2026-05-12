Rashied Doekhie: “Regering heeft tot nu toe heel weinig bereikt”

De regering-Simons/Rusland heeft volgens oud-NDP-parlementariër Rashied Doekhie tot nu toe heel weinig bereikt. Tegelijkertijd vindt hij dat de regering pas na 4,5 jaar op correcte wijze kan worden beoordeeld, aangezien zij voor een periode van vijf jaar is gekozen.

“Heel weinig. Het zou meer moeten zijn, maar hou er rekening mee dat het bestuur voor vijf jaren is gekozen. We zouden dus pas een grote plus of min kunnen geven na 4 ½ jaar”, zei Doekhie in een interview op radio Awaaz. Volgens de politicus is president Jennifer Simons op dit ogenblik bezig orde op zaken te stellen en tal van problemen aan te pakken.

“De president werkt al vanaf 4.00 uur in de ochtend vanuit huis om dan om 7.00 uur te vertrekken naar het werk, waarna ze om 10.00 uur of 11.00 uur ’s avonds weer thuis aankomt. En God heeft haar ook niet geholpen met de beste ministers en die moeten een ander pad nu gaan bewandelen”, stelde hij.

Volgens Doekhie moet het staatshoofd oppassen dat een paar van de slechte ministers haar reputatie en goede wil niet te grabbel gooien, zoals dat bij wijlen oud-president Chan Santokhi is gebeurd met personen als Albert Ramdin en Parmanand Sewdien als ministers.

Doekhie vindt overigens dat een reshuffling van ministers niet nodig is. Wat hij de president adviseert is dat zij de ministers aangeeft dat zij geen eigen beleid moeten maken, maar het beleid van de regering moeten uitvoeren. Onder andere moet het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) met een andere bril bekeken worden.