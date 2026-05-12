Noodlijn ingesteld voor wateroverlast in Suriname

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft in verband met de aanhoudende wateroverlast in Suriname een speciale noodlijn ingesteld.

Voor meldingen, vragen of het aanvragen van spoedhulp kan contact worden opgenomen via het nummer 844-2646.

De Surinaamse samenleving wordt opgeroepen deze lijn uitsluitend te gebruiken voor daadwerkelijke noodsituaties en dringende meldingen die verband houden met wateroverlast.

Het ministerie meldt dat de situatie in het land nauwlettend wordt gevolgd.