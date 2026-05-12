Mathoera: “We moeten gewoon kundige mensen gaan benoemen”

VHP-parlementariër Krishna Mathoera is geen voorstander van politieke benoemingen binnen RvC’s en RvT’s van parastatale bedrijven. Echter stelt zij dat niet alleen de regering Simons-Rusland, maar ook de regering Santokhi-Brunswijk zich hieraan schuldig heeft gemaakt.

“Ik ben persoonlijk geen voorstander van politieke benoemingen. Zeker bij parastatale bedrijven. Want dat is de reden waarom van de honderd parastatale bedrijven, maar enkele winstgevend zijn. De rest zijn allemaal verlieslatend en de overheid subsidieert ze”, zei Mathoera in een interview op TBN.

Volgens de oud-minister is tijdens de vorige regeerperiode daarom een inventarisatie gemaakt van welke parastatalen zouden worden behouden en welke zouden worden afgestoten.

“Dat beleid dat wij hadden ingezet is gestopt en politieke loyalisten worden weer benoemd. Ook mijn regering heeft dat gedaan. Ik ben persoonlijk daar geen voorstander van, want die gaan de belangen van de politieke partijen op de eerste plaats zetten. We moeten gewoon kundige mensen gaan benoemen de ongeacht politieke partij.

Verder moeten bedrijven ook gecontroleerd worden. Al die integriteitsschendingen die we gehad hebben bij de verschillende parastatale bedrijven komen door een gebrek aan controle, actie en rigoureuze maatregelen. Als je je werk niet kan doen, niet kan controleren en de belangen van de Staat niet kan behartigen, dan hoor je niet in een RvC thuis. Je moet minimaal kennis van zaken hebben om te kunnen beoordelen”, aldus de VHP’er.

Mathoera vindt ook dat directieleden van parastatale bedrijven ook moeten gaan begrijpen dat het bedrijf geen eigendom is van de directeur. “Het is eigendom van het volk van Suriname. Elke cent moet zorgvuldig worden besteed, er moet controle zijn en zij moeten de informatie ook delen met de RvC, het volk en ook het parlement. Jaarverslagen moeten gemaakt worden, verantwoording moet afgelegd worden en er moet transparantie zijn.”, aldus de parlementariër.