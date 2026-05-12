Jongeman doodt poes op barbaarse wijze nadat die zijn kamer binnendringt

Een jongeman heeft in de nacht van zondag op maandag 11 mei een poes van zijn buurvrouw op barbaarse wijze gedood op een woonadres in het politieressort Santodorp. De verdachte heeft zijn gewelddadige handeling gefilmd en de video gaat momenteel viraal op sociale media in Suriname, waar deze voor veel ophef zorgt.

Op de beelden is te zien dat de poes zich aan de buitenzijde van het raam, tussen het dievenijzer, bevond. Op een gegeven moment bewapende de jongeman zich met een houwer en liep naar het raam.

Hij probeerde het dier aanvankelijk weg te jagen door op het raam te slaan, maar zonder resultaat. Vervolgens trok hij het raam open, waarna de poes de kamer binnensprong.

Vervolgens ging de jongeman met de houwer achter het dier aan. De poes probeerde op verschillende plekken in de kamer te schuilen om aan de aanvallen te ontkomen.

De verdachte maakte ook vuur met een insecticide- en ongediertespray, die hij op het dier richtte. Ondanks de opgelopen verwondingen wist de poes meerdere keren weg te komen.

Het dier sprong opnieuw op het raam in een poging te ontsnappen, maar vluchtte tijdens een aanval weer naar binnen. De jongeman, die zichtbaar agressief en verhit was, bleef het dier achtervolgen. Uiteindelijk verstopte de poes zich in een klerenkast en werd weer met de houwer aangevallen.

In de video uit de verdachte zijn frustratie over het feit dat de ruimte naar urine zou ruiken. Op een bepaald moment sprong de poes uit de kast en lag zwaargewond op de grond.

Toen de jongeman merkte dat het dier nog leefde, bracht hij het opnieuw verwondingen toe, totdat de poes overleed. De opgenomen beelden stuurde de verdachte later door naar een zusje van de buurvrouw.

De eigenaresse zegt niet te begrijpen waarom haar buurjongen tot zo’n gewelddadige daad is overgegaan vanwege het feit dat het dier de kamer was binnengedrongen. Zij heeft aangifte gedaan bij de politie, die een onderzoek naar het voorval heeft ingesteld.