Jongeman die ‘hinderlijke’ poes doodde, heengezonden door politie

De 17-jarige J.S., die een poes van zijn buurvrouw op barbaarse wijze heeft gedood nadat het dier zijn kamer was binnengedrongen, is vandaag na voorgeleiding met ernstige waarschuwingen heengezonden door de politie van Santodorp. Het Openbaar Ministerie heeft daartoe besloten.

De verdachte werd maandagavond aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De eigenaresse had aangifte gedaan, waarna een onderzoek werd ingesteld. De tiener had zijn gewelddadige handeling gefilmd en de video ging viraal op sociale media in Suriname en zorgde voor veel ophef.

Op de beelden is te zien dat de poes zich aan de buitenzijde van het raam, tussen het dievenijzer, bevond. Op een gegeven moment bewapende de jongeman zich met een houwer en liep naar het raam.

Hij probeerde het dier aanvankelijk weg te jagen door op het raam te slaan, maar zonder resultaat. Vervolgens trok hij het raam open, waarna de poes de kamer binnensprong.

Vervolgens ging de tiener met de houwer achter het dier aan. De poes probeerde op verschillende plekken in de kamer te schuilen om aan de aanvallen te ontkomen.

De 17-jarige maakte ook vuur met een insecticide- en ongediertespray, die hij op het dier richtte. Ondanks de opgelopen verwondingen wist de poes meerdere keren weg te komen.

Het dier sprong opnieuw op het raam in een poging te ontsnappen, maar vluchtte tijdens een aanval weer naar binnen. De jongeman, die zichtbaar agressief en verhit was, bleef het dier achtervolgen. Uiteindelijk verstopte de poes zich in een klerenkast en werd weer met de houwer aangevallen.

In de video uit de verdachte zijn frustratie over het feit dat de ruimte naar urine zou ruiken. Op een bepaald moment sprong de poes uit de kast en lag zwaargewond op de grond.

Toen de tiener merkte dat het dier nog leefde, bracht hij het opnieuw verwondingen toe, totdat de poes overleed. De opgenomen beelden stuurde de verdachte later door naar een zusje van de buurvrouw.

De eigenaresse zegt niet te begrijpen waarom haar buurjongen tot zo’n gewelddadige daad is overgegaan vanwege het feit dat het dier de kamer was binnengedrongen.