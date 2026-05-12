Harde knal, daarna vlammenzee: Toyota Carina volledig uitgebrand aan Duisburglaan

Een geparkeerde Toyota Carina is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand aan de Duisburglaan in Suriname. Dat bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

De brandweer rukte rond 02.55 uur uit na een melding van een autobrand. Het voertuig stond op dat moment langs de weg geparkeerd.

Volgens de eigenaar hoorde hij eerst een harde knal. Toen hij ging kijken, zag hij dat de wagen al in brand stond.

Ondanks het snelle optreden van de brandweer brandde de Toyota volledig uit. Brandweerlieden wisten het vuur uiteindelijk onder controle te krijgen en verdere verspreiding te voorkomen.

Over de oorzaak van de brand bestaat vooralsnog geen duidelijkheid. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie van Flora heeft de zaak in onderzoek.