Grote hoofdleidingbreuk legt waterdruk in delen Paramaribo plat

Een forse breuk in een grote hoofdleiding aan de Verlengde Gemenelandsweg heeft in de nacht van zondag op maandag voor waterproblemen gezorgd in delen van Paramaribo. De leiding, die op ongeveer 1,70 meter diepte lag, moest worden blootgelegd voordat herstel mogelijk was.

Op beelden van de werkzaamheden is te zien hoe arbeiders in een diepe, modderige sleuf en in het water bezig zijn met een groot leidingdeel. De breuk deed zich voor ter hoogte van Apintie Radio & Televisie.

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) meldt dat de verpomping vanuit het productiestation WK Plein tijdelijk moest worden aangepast om de watertoevoer naar de werklocatie te beperken. Daardoor kregen verbruikers in Groot-Paramaribo en Paramaribo-Noord te maken met lage waterdruk of tijdelijk geen water.

De herstelwerkzaamheden werden rond 15.00 uur succesvol afgerond. De verpomping vanuit WK Plein is inmiddels weer genormaliseerd, maar het kan nog enkele uren duren voordat de waterdruk overal volledig is hersteld.

Verbruikers die na enkele dagen nog steeds lage waterdruk ervaren, kunnen dit melden bij de SWM. De maatschappij bedankt de samenleving voor het getoonde begrip.