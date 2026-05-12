Gewonde man na steekpartij in wilde rit naar SEH: auto botst op politieauto en schutting Militair Hospitaal

Een steekpartij bij een bar-dancing aan de Asafkinestraat in Suriname heeft in de nacht van zaterdag op zondag geleid tot een chaotische rit richting de Spoedeisende Hulp. Onderweg botste de auto waarin het slachtoffer werd vervoerd eerst op een dienstvoertuig van het Korps Politie Suriname (KPS) en later tegen de schutting van het Militair Hospitaal.

Volgens de eerste informatie ontstond bij de bar-dancing een vechtpartij, die uitmondde in een handgemeen. Daarbij raakte een man gewond door een scherp voorwerp. Vrienden van het slachtoffer besloten hem vervolgens met een Toyota RAV4 naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) te brengen.

Aan de Keizerstraat waren politiemensen op dat moment bezig met een verkeerscontrole. Toen zij de auto staande hielden, bleek dat er een gewonde man in het voertuig zat. De politie besloot daarop de Toyota RAV4 onder begeleiding naar de Spoedeisende Hulp te laten rijden.

Bij een kruising aan de Kwattaweg ging het echter mis. De 33-jarige bestuurder M.G. reed van achteren tegen een politiedienstvoertuig van de afdeling ASD aan. Vanwege de steekwond van het slachtoffer werd direct een ambulance ingeschakeld.

Volgens de informatie die Waterkant.Net vernam, raakte de bestuurder vervolgens geagiteerd omdat hij vond dat het te lang duurde. Hij reed daarop weg met het slachtoffer nog steeds in de auto. Aan de Napelstraat, waar op dat moment een feest gaande was, vroeg hij een aanwezige hoe hij het snelst bij de Spoedeisende Hulp kon komen.

Nadat hem de weg was gewezen, vervolgde hij zijn rit. Ter hoogte van het Militair Hospitaal verloor hij de controle over het stuur en ramde hij de schutting van het terrein.

Het slachtoffer werd uiteindelijk alsnog naar de Spoedeisende Hulp van het AZP vervoerd.

De politie van Geyersvlijt onderzoekt de steekpartij. Het politiebureau Centrum is belast met het onderzoek naar de aanrijding met het politievoertuig. Politie Munder onderzoekt het verkeersongeval waarbij de schutting van het Militair Hospitaal werd geraakt.

De automobilist is na verhoor en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie met een ernstige waarschuwing heengezonden.