Braziliaanse vrouw in Suriname bevrijd uit handen van drugsbende; moest cocaïnecapsules slikken

Een Braziliaanse vrouw is deze week in Suriname bevrijd uit handen van een internationaal georganiseerde drugsbende. Zij zou met valse beloften over werk naar het land zijn gelokt en vervolgens zijn vastgehouden.

Volgens de Braziliaanse federale politie werd het slachtoffer gedwongen cocaïnecapsules in te slikken voor smokkeltransporten naar Europa. De reddingsoperatie vond woensdag 6 mei plaats en werd uitgevoerd door de Internationale Samenwerkingseenheid van de Federale Politie in Pernambuco, in samenwerking met de Federale Politieattaché in Suriname.

De actie kwam tot stand na intensieve informatie-uitwisseling tussen de autoriteiten van beide landen. Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw dacht dat zij in het buitenland legaal werk zou gaan verrichten. Kort na haar aankomst in Suriname zou zij echter zijn ontvoerd en onder controle zijn gebracht van personen die gelieerd zijn aan de internationale drugshandel.

De politie vermoedt dat de vrouw werd ingezet als zogenoemde ‘drugsmuil’. Daarbij worden capsules met cocaïne in het lichaam vervoerd voor smokkelvluchten naar Europese bestemmingen. Deze methode brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee en wordt vaker toegepast door criminele netwerken die kwetsbare personen rekruteren met valse beloften.

Na haar bevrijding zijn diplomatieke procedures opgestart om haar veilige terugkeer naar Brazilië mogelijk te maken. De federale politie heeft vooralsnog geen informatie vrijgegeven over mogelijke verdachten of aanhoudingen. De zaak is in onderzoek bij de afdeling Trafficking in Persons (TIP).