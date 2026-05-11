HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw aangehouden na wurggreep in winkel kort na aangifte om online bedreiging
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw aangehouden na wurggreep in winkel kort na aangifte om online bedreiging

-

0
Vrouw aangehouden

ADJUMA Party

Een conflict dat begon met bedreigingen via sociale media is in Wageningen uitgelopen op geweld in een winkel. De 26-jarige S.I. is zondag 10 mei 2026 door de politie in Suriname aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging.

De zaak kwam aan het rollen nadat de 27-jarige F.A. op donderdag 7 mei aangifte deed tegen S.I. Volgens de aangeefster zou zij via sociale media door de verdachte zijn bedreigd.

Caribbean Party

Kort na die aangifte liep de situatie verder uit de hand. F.A. werd in een winkel aan de hoofdweg in het ressort Wageningen van achteren aangevallen door S.I. De verdachte zou haar in een wurggreep hebben gehouden en daarna hebben mishandeld.

De politie van bureau Wageningen stelde een onderzoek in en spoorde de verdachte op. S.I. werd op zondag 10 mei aangehouden.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de vrouw in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de mishandeling en bedreiging wordt voortgezet.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Nederlandse vakantieganger beroofd van tas met paspoort, vliegticket en 3.000 euro
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival