Van Samson: “Aantrekken Saya geen handeling die in strijd is met wet- en regelgeving”

Als er geen wettelijk kader is dat een minister beperkt om omstreden personen als de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon als adviseur aan te nemen of zich door zo iemand te laten adviseren, dan is er volgens VHP-parlementariër Cedric van Samson geen reden om zo’n handeling van JusPol-minister Harish Monorath af te wijzen.

“Ik zal de laatste zijn om kritiek te leveren op iemand als er geen kader is geplaatst om te kijken waaraan zo iemand moet voldoen om adviseur te zijn. Natuurlijk kan je een mening erover hebben, maar het blijft een mening. Maar dat het een handeling is die in strijd is met wet- en regelgeving in een benoeming, hebben we jammer genoeg niet gezien”, zei Van Samson in een interview op TBN.

Volgens de VHP’er zijn de gronden op basis waarvan een minister iemand mag benoemen nooit afgebakend. Als voorbeeld noemt hij het initiatiefvoorstel dat tijdens de vorige regeerperiode werd ingediend met de bedoeling om de Kiesregeling en de Grondwet zodanig aan te passen, waardoor politici met strafbladen uitgesloten zouden worden voor een plek in De Nationale Assemblee of regering.

Uiteindelijk werden deze voorstellen niet meegenomen bij de aanpassing van de twee wetten, waardoor politici met strafbladen normaal functies binnen deze twee machten van de trias politica kunnen bekleden.

Hetzelfde geldt volgens de VHP’er ook voor de kritiek vanuit de samenleving op de zogenaamde friends-and-familybenoemingen binnen de regering. Tijdens de vorige regeerperiode werd hierop veel kritiek geleverd door vooral personen die nu deel uitmaken van de regering en coalitie in DNA.

Nu blijkt dat het friends-and-familybeleid ook binnen de regering Simons-Rusland normaal doorgaat. Dat komt volgens Van Samson doordat er wetgeving ontbreekt die dit verbiedt. “Is er wetgeving gemaakt die friends-and-familybenoemingen verbiedt? Ook niet. Dus je kan geen oordeel vellen over een benoeming als je dat kader niet hebt geplaatst”, aldus Van Samson.

Eerder heeft voormalig JusPol-minister Jennifer van Dijk-Silos fel gereageerd op deze handeling van Monorath. Volgens de jurist moet president Jennifer Simons ingrijpen op JusPol en zowel Monorath als Saya daar verwijderen. Ook ABOP’er Stanley Betterson adviseert Monorath om Saya voortaan niet mee te nemen bij bezoeken aan ruimtes van justitiegebouwen.