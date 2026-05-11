Van der San keert terug naar DSB-filiaal voor ritueel met traditionele genezer

Bij het filiaal van de DSB aan de Coronastraat in Suriname heeft zich vanmorgen een opmerkelijk tafereel voorgedaan. Eugene van der San verscheen bij het bedrijf en liet daar een ritueel uitvoeren door de traditionele wintigenezer Tap Basi Ramon Mac-Nack.

Het bankpersoneel keek zichtbaar verrast toe en legde het ritueel vast op beeld. De filmpjes verspreidden zich daarna snel via sociale media en gingen viraal.

De actie houdt verband met een incident van enkele dagen eerder. Van der San werd toen door een bewaker uit de bank gezet, nadat een discussie over kosten zou zijn geëscaleerd. De voormalig directeur van het Kabinet van de President van Suriname zou daarbij buiten op zijn rug en hoofd zijn gevallen.

Volgens D-TV Express was het filiaal naar aanleiding van het ritueel enige tijd gesloten. De zender meldde ook dat Mac-Nack aanwezig zal zijn om uitleg te geven over de uitgevoerde rituelen. Daaruit kwam naar voren dat de rituelen zijn uitgevoerd ‘om de ‘jeje’ van Van der San weer op z’n plaats te zetten‘.

