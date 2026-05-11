Politie ontdekt poging tot brandstichting bij tentje aan de Avobakaweg

Leden van het Regio Bijstandsteam Midden hebben zondagochtend tijdens surveillance een vermoedelijke poging tot brandstichting ontdekt bij een tent op de kruising van de Avobakaweg en Brownsweg in Suriname.

De opmerkelijke ontdekking werd rond 07.00 uur gedaan. Bij controle ter plaatse bleek dat onbekenden vermoedelijk hadden geprobeerd de tent in brand te steken. Rondom de tent en op houten balken was diesel besprenkeld.

Ook troffen de RBTM-leden een doorgesneden plastic fles met diesel aan. Daarnaast werden brandsporen waargenomen, wat volgens de bevindingen wijst op een poging tot brandstichting.

De politie roept de samenleving op om bij het zien van dergelijke strafbare feiten direct melding te maken via het politie-alarmnummer 115 of bij het dichtstbijzijnde politiebureau.

Personen die zich schuldig maken aan brandstichting of pogingen daartoe, zullen volgens de Surinaamse politie worden opgespoord en aangehouden.